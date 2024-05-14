Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

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Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины, жертвами которого стали 15 человек.

"Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили", – приводит РИА Новости заявление американского военного ведомства.

Подъезд жилого 10-этажного дома обрушился в Белгороде днем 12 мая из-за атаки со стороны ВСУ. Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершилась. На сегодняшний день из-под завалов извлекли тела 15 человек. Еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице. В общей сложности ранения получили 27 человек.

СМИ сообщали, что украинские силы могли выпустить ракету по городу из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Минобороны РФ заявило, что дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

Губернатор Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда. Президент отдал все необходимые поручения.

