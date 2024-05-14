Набережную на территории бывшей промзоны Южный порт расширят в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Набережную на территории бывшей промзоны Южный порт в Москве расширят с 20 до 35 метров за счет понтонных конструкций. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, главная цель программы реконструкции столичных набережных – сделать воду доступной людям и включить ее в городскую ткань.

Он отметил, что благоустройство береговой линии бывшей промзоны Южный порт является образцовым показателем использования прогрессивных урбанистических практик. Понтон позволит потрогать воду и оказаться на ее уровне, а не только смотреть на нее сверху. Это в корне поменяет формат взаимодействия с рекой и ее визуальное восприятие, подчеркнул Кузнецов.

В Ассоциации девелоперов Южного порта сообщили, что на понтонах разместят бассейн с чистой водой и подогревом, десять плавучих терм, зоны для занятий спортом на свежем воздухе и открытые летние солярии с шезлонгами.

Кроме того, рекреационные места дополнят амфитеатр, площадка для мероприятий под открытым небом, музеи, театры, детские площадки, кафе с террасами и магазины. На набережной также обустроят гавань для 200 яхт и несколько причалов для 50 легкомоторных судов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как преобразится музей-заповедник "Коломенское" после благоустройства. Специалисты обновят набережную Москвы-реки в районе станции метро "Кленовый бульвар". Также приведут в порядок круговой прогулочный маршрут по Москве-реке от причала "Коломенское".