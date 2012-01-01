Промзона Серп и Молот превращается в современный район столицы

В столице бывшую промзону Серп и Молот постепенно превращают в новый современный район, где есть все необходимое для жизни. Здесь возводят комфортные дома, детские сады и различные площадки для досуга. Кроме того, в этом году начинается реставрация Дворца культуры завода "Серп и Молот". В будущем он превратится в настоящий арт-квартал и новую точку притяжения для горожан. Подробности о том, как меняется территория бывшей промзоны, читайте в материале Москвы 24.



Новый центр жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва активно приводит в порядок бывшие промышленные зоны. Эти площадки используют для градостроительства и развития экономики столицы. Реконструкция в том числе затронула промзону Серп и Молот, которая располагается в районе Лефортово. Работы по реорганизации ведутся на территории площадью в 58 гектаров.

Сама локация считается одной из старейших промзон столицы. Однако здесь сохранилось не так много исторических объектов. Дело в том, что в 1970-е годы предприятие пережило обширную реконструкцию, в результате чего новые корпуса были возведены на месте старых.

Сегодня когда-то заброшенная территория превращается в современный район с комфортным жильем, необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и рабочими местами. Обновленная локация рассчитана на 19 тысяч жителей и более 26 тысяч работников.





из сообщения на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы На территории промзоны построят две школы на 2 375 мест, включая физико-математический лицей, создаваемый в партнерстве с МГТУ имени Баумана. Появится восемь детских садов на 1 030 мест, а также детская и взрослая поликлиника площадью 7 тысяч квадратных метров, объекты спорта, торговли, культуры и досуга.

Впечатляет и концепция застройки. Например, при разработке квартала "Свобода" были учтены уникальные архитектурные особенности зданий, а также экологическая и транспортная составляющие. Архитекторы сакцентировали внимание на комфорте горожан, предусмотрев благоустроенные общественные пространства.



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Новые улицы бывшей промзоны получили имена отечественных первооткрывателей и путешественников. Например, проезд между шоссе Энтузиастов и улицей Золоторожский Вал превратился в бульвар Сенкевича (в честь путешественника и телеведущего Юрия Сенкевича).



Необычный парк и Дворец культуры

В 2019 году на территории промзоны открыли необычный парк "Зеленая река". Он уникален тем, что перепад высот между уровнем квартала и прогулочной зоной достигает пяти метров. Такую особенность архитекторы решили обыграть и над углублением перебросили мост, который стоит на 11 опорах-кадках в виде чаш. В них высажены европейские липы и девичий виноград, образующий висячие сады.

Кроме того, здесь созданы две большие игровые зоны для детей разных возрастов: "Холмистые берега" и "Вековой дуб". Они оборудованы бревнами-балансирами, лазалками, батутами и многим другим. Главным символом места стал "вековой дуб" – конструкция из бревен, внутри которой создан канатный лабиринт.

Также в парке предусмотрена большая песочница. Ее дополнили качалками и каруселями. Здесь же стоит широкая горка, с которой одновременно могут съехать сразу два ребенка. Под мостом появилось крытое общественное пространство с подвесными креслами, столами для пинг-понга и настольных игр, а также сценой и амфитеатром для просмотра фильмов. Таким образом, жители могут там отдыхать при любой погоде.

Есть и спортплощадка, оснащенная разными тренажерами. Кроме того, в парке сделали круговой веломаршрут. Другой приятной деталью локации являются питьевые фонтанчики и USB-стойки для зарядки устройств.



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В бывшей промзоне также планируют создать медиацентр. Вместе с тем Сергей Собянин рассказал, что в этом году начнут реставрировать Дворец культуры завода "Серп и Молот", который является объектом культурного наследия регионального значения.





Сергей Собянин мэр Москвы Сейчас Дворец культуры состоит из двух строений, соединенных переходом. В первом предстоит раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтировать позднюю цементную штукатурку, отреставрировать декоративные элементы. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет.

Во втором строении и переходе между зданий сохранят облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, а также полы из мраморных плит. Кроме того, оставят фрагменты деревянных поручней лестниц.

В дальнейшем, по словам мэра, место станет арт-кварталом и еще одной точкой притяжения для жителей города. Работы в полную силу планируют начать с приходом теплой погоды.

