Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице начинается реставрация Дворца культуры завода "Серп и Молот", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что объект культурного наследия регионального значения расположен на Волочаевской улице. Его построили в начале ХХ века, но неоднократно реконструировали.



При проектировании объекта реставраторы использовали комплексный подход и решили восстановить ценные элементы разных периодов. Сейчас Дворец культуры состоит из двух строений, соединенных переходом.



В первом раскроют ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтируют позднюю цементную штукатурку, отреставрируют декоративные элементы. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет, отметил градоначальник.



В интерьерах второго строения и перехода сохранят облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, которые остались со времен строительства ДК.



Как подчеркнул мэр, после реставрации "Серп и Молот" превратится в арт-квартал и станет настоящей точкой притяжения. Полномасштабные работы планируется начать с наступлением тепла.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной. Он напомнил, что в порядок были приведены Овчинниковская и Озерковская набережные в Замоскворечье, а также Крымская, Якиманская, Пушкинская, Андреевская и Воробьевская набережные.

Мэр заявил, что сейчас, когда строительство нового здания Третьяковской галереи практически завершено, Москва благоустроит Кадашевскую набережную. По завершении работ вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор получится единый прогулочный маршрут длиной в 20 километров.