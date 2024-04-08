08 апреля, 10:46Мэр Москвы
Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В столице начинается реставрация Дворца культуры завода "Серп и Молот", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что объект культурного наследия регионального значения расположен на Волочаевской улице. Его построили в начале ХХ века, но неоднократно реконструировали.
При проектировании объекта реставраторы использовали комплексный подход и решили восстановить ценные элементы разных периодов. Сейчас Дворец культуры состоит из двух строений, соединенных переходом.
В первом раскроют ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтируют позднюю цементную штукатурку, отреставрируют декоративные элементы. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет, отметил градоначальник.
В интерьерах второго строения и перехода сохранят облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, которые остались со времен строительства ДК.
Как подчеркнул мэр, после реставрации "Серп и Молот" превратится в арт-квартал и станет настоящей точкой притяжения. Полномасштабные работы планируется начать с наступлением тепла.
Ранее Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной. Он напомнил, что в порядок были приведены Овчинниковская и Озерковская набережные в Замоскворечье, а также Крымская, Якиманская, Пушкинская, Андреевская и Воробьевская набережные.
Мэр заявил, что сейчас, когда строительство нового здания Третьяковской галереи практически завершено, Москва благоустроит Кадашевскую набережную. По завершении работ вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор получится единый прогулочный маршрут длиной в 20 километров.
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