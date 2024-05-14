Песков: у РФ нет механизмов по обмену данными с Украиной о "Северных потоках"

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Механизмов по обмену информацией о подрывах "Северных потоков" между Россией и Украиной нет и вряд ли их возможно установить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеканал "360".

"Если эта информация (заявление бывшего депутата Верховной рады Андрея Деркача. – Прим. ред.) заслуживает какого-то внимания, то это то, на что должны обратить свое пристальное внимание датчане, шведы и другие", – заявил Песков.

Этими словами представитель Кремля прокомментировал заявления экс- депутата Рады Андрея Деркача об установлении личностей всех украинцев, которые участвовали в прикрытии диверсии на "Северных потоках".

Деркач назвал подрывников "Северных потоков". Среди них – Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Сергей Кузнецов, Олег Варрава, Руслан Руденко, а также Марина Ситало и ее супруг.

Инцидент на "Северных потоках" случился в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в результате чего поставки газа по трубопроводам заблокировали.