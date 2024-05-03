Швеция отвергла идею Китая о расследовании взрывов на "Северных потоках"

Фото: TROND LARSEN.BLUEEYE ROBOTICS.EXPRESSSEN

МИД Швеции не считает нужным проводить международное расследование взрывов на "Северных потоках", сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

С таким предложением ранее выступил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. В шведском МИД напомнили, что расследование инцидентов провели в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона.

"Другие национальные расследования все еще продолжаются. В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст", – заявили в МИД.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал отказ наказать виновных в диверсии на "Северных потоках" нарушением Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Так он прокомментировал прекращение Швецией и Данией расследования по терактам.

В феврале шведская прокуратура остановила расследование подрывов, объяснив это тем, что происшествие не было направлено против интересов Стокгольма. Позже полиция Дании также завершила расследование по терактам. Страна не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, указали там.

В свою очередь, Генпрокуратура Германии заявила, что продолжит расследование. При этом немецкое ведомство не стало раскрывать какие-либо детали.

Подрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали.

