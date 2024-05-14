Собянин: почти 800 событий прошло в праздники на площадках "Вместе с культурой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 780 мероприятий прошло за майские праздники на площадках сервиса "Вместе с культурой". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что с помощью сервиса москвичи могут арендовать помещения для различных событий в культурных учреждениях города. Так, за майские праздники горожане организовали более 200 мастер-классов, свыше 120 лекций и тренингов, больше 40 концертов. Помещения также бронировали для проведения семинаров, дискуссий, квестов, литературных чтений, театральных постановок и иных мероприятий, добавил Собянин.

Он подчеркнул, что пространства часто арендуют преподаватели и частные репетиторы для занятий с детьми, психологи – для индивидуальных и групповых консультаций, артисты – для репетиций, спектаклей, концертов.

Сервис начал работу в 2021 году, с тех пор интерес к нему вырос в 14 раз, продолжил градоначальник. Всего за три с небольшим года на разных площадках граждане провели 28 тысяч мероприятий. В данный момент на выбор москвичей доступны более 1,4 тысячи многофункциональных городских пространств, подытожил мэр.

Ранее более 40 тысяч человек стали участниками ежегодной акции "Библионочь" в Москве. Участие в акции приняли более 200 библиотек, культурных центров, музеев и других учреждений. В рамках "Библионочи" провели около тысячи мероприятий.

