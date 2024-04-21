Свыше 40 тысяч человек посетили акцию "Библионочь" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 40 тысяч человек стали участниками ежегодной акции "Библионочь" в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Московскую "Библионочь" посетили 40 тысяч человек. А около 700 гостей нашей акции решили стать постоянными посетителями столичных библиотек и оформили единый читательский билет", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Участие в акции приняли более 200 библиотек, культурных центров, музеев и других учреждений. В рамках "Библионочи" провели около тысячи мероприятий.

Порядка 400 мероприятий организовали для детей в рамках акции "Библиосумерки". Юным посетителям делали аквагрим, показывали спектакли и интерактивные шоу. Более того, дети участвовали в мастер-классах, квизах и квестах.

Годом ранее мероприятия в рамках "Библионочи" посетила 41 тысяча человека. Для гостей работали 160 площадок. Самыми популярными стали Центр культуры и спорта, библиотека № 172, а также Центральная детская библиотека имени А. П. Гайдара.