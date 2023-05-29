Собянин: "Библионочь" в Москве посетили более 41 тыс человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что площадки "Библионочи" в этом году посетили больше 41 тысячи человек.

"Всероссийская ежегодная акция прошла в двенадцатый раз. Для гостей проводили мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в ночь с 27 на 28 мая были доступны более 160 площадок. Больше всего горожане посетили Центр культуры и спорта, библиотеку № 172, а также Центральную детскую библиотеку имени А. П. Гайдара.

В рамках дополнительной программы "Библиосумерки" для детей состоялись около 300 мероприятий. Они узнали о разных азбуках, посмотрели спектакли и интерактивные шоу. Кроме того, приняли участие в мастер-классах. Для их родителей прошли лекции о чтении и книгах.

Собянин добавил, что на недавно вновь открывшемся Южном речном вокзале начал работать пункт книгообмена. Кроме того, там можно оформить единый читательский билет и взять книги. Эту площадку успели посетить около 2 тысяч человек.

Градоначальник отметил, что онлайн-трансляция "Библионочь на волне" с Южного речного вокзала и теплохода "Москва-61" прошла на сайте акции. Зрители смогли в прямом эфире посмотреть интервью, музыкальные номера, Большой Библиоквиз "Писатели-юбиляры". Трансляции были просмотрены более 300 тысяч раз.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек. Он отметил вклад столичных библиотекарей в развитие литературных центров. Мэр поблагодарил библиотекарей за добросовестный труд, творческий поиск и приобщение к чтению новых поколений жителей столицы.

