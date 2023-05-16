Москвичей пригласили 27 мая на мероприятия акции "Библионочь"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В субботу, 27 мая, в рамках просветительской акции "Библионочь" в Москве состоится свыше 700 мероприятий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

"Старт "Библионочи" будет дан на Южном речном вокзале. Здесь в 18:00 состоится открытие мобильного пункта книгообмена. Он оснащен оборудованием для выдачи единого читательского билета библиотек Москвы и укомплектован книжным фондом", – поделилась вице-мэр.

Сергунина добавил, что для гостей мероприятия свои двери откроют свыше 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки. Все лекции, спектакли и концерты в учреждениях культуры будут проходить с 18:00 до 02:00.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что акция "Ночь музеев" состоится в стране 20 мая. По ее словам, тема мероприятия созвучна с Годом педагога и наставника – "История и истории". Акцию посвятят не только сохранению памяти и российским духовно-нравственным ценностям, но и отдельным героям.

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