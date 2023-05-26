11:30Город
Выставка в честь 200-летия со дня рождения Островского откроется на Арбате
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы
В рамках акции "Библионочь" выставка, посвященная 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского, откроется на Арбате 27 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, она будет проходить до 15 июня. Жителям и гостям Москвы удастся увидеть театральную историю произведений писателя, уточнила она.
"На улице Арбате представят афиши и программки спектаклей, поставленных еще при жизни писателя", – отметила Сергунина.
Заместитель мэра добавила, что на выставке будут представлены фотографии театральных постановок, эскизы декораций и костюмов, работы сценографов и театральных художников.
Ранее сообщалось, что 27 мая зрители Москвы онлайн смогут увидеть, как проходит Всероссийская акция "Библионочь" в Российской государственной библиотеке. Иван Охлобыстин, Александр Олеша, Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова, Тутта Ларсен и другие известные люди будут читать фрагменты произведений драматурга Александра Островского.
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