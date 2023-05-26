Выставка в честь 200-летия со дня рождения Островского откроется на Арбате

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В рамках акции "Библионочь" выставка, посвященная 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского, откроется на Арбате 27 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, она будет проходить до 15 июня. Жителям и гостям Москвы удастся увидеть театральную историю произведений писателя, уточнила она.

"На улице Арбате представят афиши и программки спектаклей, поставленных еще при жизни писателя", – отметила Сергунина.

Заместитель мэра добавила, что на выставке будут представлены фотографии театральных постановок, эскизы декораций и костюмов, работы сценографов и театральных художников.

Ранее сообщалось, что 27 мая зрители Москвы онлайн смогут увидеть, как проходит Всероссийская акция "Библионочь" в Российской государственной библиотеке. Иван Охлобыстин, Александр Олеша, Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова, Тутта Ларсен и другие известные люди будут читать фрагменты произведений драматурга Александра Островского.