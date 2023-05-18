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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную программе акции "Библионочь-2023"
Фото: Москва 24/Никита Симонов
19 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной всероссийской акции "Библионочь-2023".
О мероприятиях и площадках акции расскажут:
- статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная;
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- генеральный директор Российской государственной библиотеки, куратор всероссийской акции "Библионочь" Вадим Дуда;
- директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина;
- министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова;
- исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков;
- директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Расторгуева;
- директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова;
- руководитель образовательных партнерств социальной сети "ВКонтакте" Андрей Мурашев;
- руководитель всероссийского проекта "Русские чтения" Мария Гусарова;
- директор национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин;
- директор по маркетингу BelkaCar Виктория Бородавченко.
Смотрите прямую трансляцию 19 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.