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16:02

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную программе акции "Библионочь-2023"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной всероссийской акции "Библионочь-2023".

О мероприятиях и площадках акции расскажут:

  • статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная;
  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • генеральный директор Российской государственной библиотеки, куратор всероссийской акции "Библионочь" Вадим Дуда;
  • директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина;
  • министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова;
  • исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков;
  • директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Расторгуева;
  • директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова;
  • руководитель образовательных партнерств социальной сети "ВКонтакте" Андрей Мурашев;
  • руководитель всероссийского проекта "Русские чтения" Мария Гусарова;
  • директор национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин;
  • директор по маркетингу BelkaCar Виктория Бородавченко.

Смотрите прямую трансляцию 19 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция

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