Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную программе акции "Библионочь-2023"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной всероссийской акции "Библионочь-2023".

О мероприятиях и площадках акции расскажут:



статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная;

руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

генеральный директор Российской государственной библиотеки, куратор всероссийской акции "Библионочь" Вадим Дуда;

директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина;

министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова;

исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков;

директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Расторгуева;

директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова;

руководитель образовательных партнерств социальной сети "ВКонтакте" Андрей Мурашев;

руководитель всероссийского проекта "Русские чтения" Мария Гусарова;

директор национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин;

директор по маркетингу BelkaCar Виктория Бородавченко.

Смотрите прямую трансляцию 19 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.