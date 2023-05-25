Москва онлайн покажет, как известные артисты читают Островского

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

27 мая зрители Москвы онлайн смогут увидеть, как проходит Всероссийская акция "Библионочь" в Российской государственной библиотеке.

Иван Охлобыстин, Александр Олеша, Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова, Тутта Ларсен и другие известные люди прочитают фрагменты произведений драматурга Александра Островского. Мероприятие приурочено к 200-летию великого писателя.

Смотрите прямую трансляцию 27 мая в 19:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.