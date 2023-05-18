Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 250 тысяч москвичей посетили музейно-выставочный комплекс во Дворце госуслуг на ВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Его открыли более трех лет назад во Дворце госуслуг на ВДНХ. За это время свыше 110 тысяч человек сделали в нем именные сувенирные документы и фотографии", – отметили в сообщении.

Экспозиция музейно-выставочного комплекса посвящена истории и развитию делопроизводства в России. Также посетители могут узнать о становлении, развитии письменности и письменных принадлежностей.

В свою очередь, виртуальная реальность поможет гостям комплекса оказаться в дореволюционной и советской эпохе. Посетители могут примерить образ чиновника, счетовода или секретаря-референта прошлых лет.

Помимо этого, во Дворце госуслуг на ВДНХ желающие могут сделать сувенирные документы, такие как старинная похвальная грамота за честную царскую службу, аттестат об окончании императорского лицея, именной билет на право езды на велосипеде, почетная грамота, ремесленное свидетельство, похвальная грамота министерства просвещения и другие документы.

На mos.ru напомнили, что в комплексе организуется больше число образовательных программ. Желающие могут принять участие в "Учебном дне в музее", олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы", а также в квестах и экскурсиях.

Музейно-выставочный комплекс во Дворце госуслуг на ВДНХ доступен для посещения с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия акции "Ночь в музее" 20 мая с 18:00 до 00:00. В этот день посетителей ждут выставки, экскурсии, концерты, театрализованные представления, а также лекции и мастер-классы на 35 площадках.

С подробным расписанием всех мероприятий можно ознакомиться на официальной странице программы "Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ".

