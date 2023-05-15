Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия акции "Ночь в музее" 20 мая с 18:00 до 00:00. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Темой акции "Ночь в музее" в этом году мы выбрали музыку. Ведь ВДНХ – это настоящая симфония из архитектуры, фонтанов и цветочных партеров. Для гостей подготовили насыщенную программу", – рассказал гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров.

Он отметил, что посетителей ждут выставки, экскурсии, концерты, театрализованные представления, лекции и мастер-классы на 35 площадках. Многие объекты Музейного города, а также кафе и рестораны будут работать до позднего вечера. Кроме того, в этот день для автомобилистов будет работать бесплатная парковка.

С подробным расписанием всех мероприятий можно ознакомиться на официальной странице программы "Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ".

20 мая гости могут посетить музей ВДНХ, выставочно-торговые центры Республики Молдова, Азербайджанской Республики, Республики Армении и Республики Казахстан, увидеть экспозиции Музея городского хозяйства Москвы, павильона "Нефть", Музея транспорта Москвы, Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, музейно-выставочного комплекса истории государственной службы и павильона "Макет Москвы". Кроме того, желающие могут бесплатно посетить Музей кино, а с 18:00 до 23:00 – Музей Востока.

На экскурсии "Музыка архитектуры" посетители познакомятся с главными достопримечательностями выставки и узнают, каким мелодиям могли бы соответствовать разные здания. Мероприятие пройдет в 19:00, 20:00 и 21:00. Регистрация доступна по ссылке.

По музею ВДНХ пройдет экскурсия в 18:00. Там расскажут о развитии выставки. Гостям представят интерактивные инсталляции, макеты, архивную кинохронику и различные экспонаты, которые связаны с историей ВДНХ. Регистрация по ссылке.

Также можно зарегистрироваться на экскурсии "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра", которые организует Музей транспорта Москвы. Они будут проводиться с 18:00 до 22:00. В 19:00 в музее состоится паблик-ток "Как звучит московский транспорт".

На аудиоэкскурсии "Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего" в 18:00 посетители познакомятся с коллекциями из фондов Музея Востока и узнают интересные факты из жизни семьи Рерих. Для посещения регистрация не нужна. Однако с собой необходимо иметь смартфон и наушники.

В центре "Союзмультпарк" для детей и взрослых пройдут экскурсии с посещением мультимедийных аттракционов, где посетители узнают, как создаются мультфильмы, познакомятся с популярными героями и сыграют в игры. Мероприятия пройдут в 19:30, 20:00 и 20:30. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (495) 308-00-34.

На экскурсии "Музыкальный сон страны огней" гости погрузятся в азербайджанский колорит. Она начнется в 19:30 в выставочно-торговом центре Азербайджанской Республики. Предварительная регистрация по телефону +7 (800) 511-61-62.

Юные музыканты и певцы выступят для посетителей зеленого театра с 14:00 до 17:00. Кроме того, хиты исполнит легендарная группа "Браво" в 20:00. Вход также по регистрации.

В павильоне "Рабочий и колхозница" в 19:00 состоится читка стихов русских поэтов-авангардистов. Там представят музыкально-образовательную программу "Недетские сказки". Регистрация доступна по ссылке.

В музее славянской письменности "Слово" в 22:00 состоится концерт "Музыка и жесты", где выступит педагог по жестовому пению музыкальной студии "Белый пароход" Николай Иванов. В 18:00 пройдет саунд-выставка "Звуки города" от Музея городского хозяйства Москвы. С 20:00 до 22:00 на площадке пройдет серия лекций "Как звучит город", "О чем поют птицы города", "Да будет свет!". Регистрация по ссылке.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что больше 220 мероприятий проведут столичные культурные площадки 20 мая в рамках познавательной акции "Ночь в музее". Она подчеркнула, что в этом году акция пройдет уже в 17-й раз. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях.



Москвичам рассказали об акции "Ночь в музее" в 2023 году