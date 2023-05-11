Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 20 мая

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ежегодная просветительская акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 20 мая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента культуры Александра Кибовского.

"Приготовлена большая программа. <...> Регистрация на мероприятия начнется завтра (12 мая. – Прим. ред.)", – сказал Кибовский.

Он уточнил, что посещение музеев в рамках акции по-прежнему является бесплатным, однако на некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация, поскольку площадки не смогут одновременно принять абсолютно всех желающих.

Кибовский также напомнил, что на сегодняшний день в ведении столичного департамента культуры находятся 102 музея. По его словам, большинство из них примет участие в акции. Он также выразил надежду на то, что в этом году посещаемость акции вернется на допандемийный уровень: в 2019 году она составила 529 тысяч человек.

В свою очередь, глава московской дирекции по развитию культурных центров Тимур Вахитов добавил, что "Ночь в музее" начнется в следующую субботу в 19:00. На многих площадках – в их числе не только музеи, но и библиотеки, культурные центры и парки – она продлится до 02:00 15 мая. Также на сайте акции появятся видеоэкскурсии со знаменитостями, рассказывающими о любимых местах в Москве.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 17 по 31 мая в Москве в рамках проекта "Время добра" пройдет больше 100 событий. Участники проекта высадят растения в парках, примут участие в спортивных мероприятиях, посетят донорские акции, а также научатся оказывать первую помощь.

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