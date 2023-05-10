Собянин: праздничные мероприятия по случаю Дня Победы посетили более 1,2 млн человек

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Праздничные мероприятия в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетили 1,2 миллиона человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Вчера мы праздновали День Победы. В городских парках прошли танцевальные, театральные и музыкальные программы, собравшие свыше 1,2 млн москвичей и гостей столицы", – резюмировал мэр.

Помимо этого, 9 мая в городе завершился фестиваль "Московская весна". Он стартовал в Москве 28 апреля и состоялся на 27 столичных площадках. Гостями "Московской весны" стали 630 тысяч человек.

В День Победы мэр поздравил москвичей и ветеранов с праздником, а также призвал никогда не забывать о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов, и о тех, кто отдал свои жизни в тяжелой борьбе за Отчизну. Собянин поблагодарил ветеранов за оборону Москвы и Сталинграда, за Курскую дугу и освобождение Крыма, за непокоренный Ленинград и поверженный Берлин.



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