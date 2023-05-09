Памятные наборы с пледами получили гости парада Победы на Красной площади

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гости парада Победы на Красной площади начали собираться на трибунах. Им раздали сувенирные наборы с изображением золотой звезды со Спасской башней в центре, сообщает ТАСС.

В комплекте также присутствуют плед, военный конструктор модели вертолета Ка-52 "Аллигатор" и другие сувениры.

На зрительских местах уже сели лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Леонид Слуцкий, а также актер Владимир Машков.

До этого Сергей Собянин поздравил москвичей с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, День Победы – это память и гордость. Мэр пообещал никогда не забывать о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов, и о тех, кто отдал свои жизни в тяжелой борьбе за Отчизну.

Ранее Владимир Путин в ходе собрания с Советом законодателей назвал 9 Мая священным днем. Российский лидер также выступит с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Военная техника выдвинулась к Красной площади из парка в Печатниках