Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Владимир Путин намерен выступить с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Конечно, будет выступление", – приводит его слова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, специальные приглашения на парад для лидеров других стран решили не отправлять, поскольку дата является не круглой. Однако накануне 9 Мая в Россию прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров, обратил внимание Песков.

"Будучи здесь накануне, конечно, он принял решение остаться и разделить с нами и праздник, и гордость", – добавил он.

До этого Дмитрий Песков оценил возможную отмену воздушной части парада Победы 9 мая в столице. Он заявил, что пока не стоит делать преждевременных анонсов. Представитель Кремля уточнил, что подготовка к мероприятию проходит на Красной площади.

Ранее говорилось, что в Казахстане отменили проведение военного парада по случаю Дня Победы в связи с необходимостью экономии средств и решения других задач. Минобороны республики отметило, что Астана работает над увековечением памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне.