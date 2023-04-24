Казахстан не будет проводить парад ко Дню Победы из-за экономии бюджета

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В Казахстане отменили проведение военного парада по случаю Дня Победы в связи с необходимостью экономии средств и решения других задач, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны республики.

"Приоритетным направлением является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана", – заявили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

В ведомстве добавили, что Астана работает над увековечением памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне. Минобороны страны также проводит военно-патриотические мероприятия и чествование особо отличившихся военнослужащих.

Власти Казахстана не проводят парад ко Дню Победы с 2020 года. В 2020–2021 годах отмена объяснялась ситуацией с коронавирусом. В 2022 году мероприятие также решили не проводить из соображений экономии бюджета.

Ранее военный парад в День Победы отменили в Крыму и Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов связал подобные решения с соображениями безопасности.

Кроме того, в этом году в России отменили традиционное очное шествие "Бессмертного полка". Организаторы акции предложили всем желающим разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения. Такое решение также принято в силу потенциальной угрозы.