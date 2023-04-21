Вайкуле заявила, что памятники павшим солдатам ВОВ не имеют художественной ценности

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Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле, ранее осудившая РФ, заявила, что памятники павшим в Великой Отечественной войне (ВОВ) солдатам не имеют художественной ценности.

"Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил", – сказала певица на своем YouTube-канале, аргументировав тем, что памятник не является местом захоронения.

Артистка также считает, что Россия "приватизировала" День Победы и русский язык. По ее мнению, язык "принадлежит всему миру".

До этого певицу попросили признать иностранным агентом в РФ после скандального выступления в Израиле. Речь шла о мероприятии, где артистка на русском языке выразила свою поддержку украинскому народу, а также призналась ему в любви. Она пообещала, что будет приезжать с концертами на Украину.

