В контрактах с артистами в России стали указывать запрет на дискредитацию ВС РФ – СМИ

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Власти некоторых российских регионов при организации тендеров на проведение концертов стали указывать в контрактах условия, запрещающие артистам высказываться на политические темы. Об этом сообщает ТАСС.

Так, например, власти Пскова в контракте на организацию концерта певицы Елки указали, что с момента подписания документов стороны обязуются избегать политических тем, высказываний и поступков, "направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Также в контракте прописали запрет на демонстрацию символики экстремистских организаций.

Схожие условия прописываются в контрактах с артистами и в других регионах. Кроме того, в прошлом году в Ленинградской области при организации выступления Родиона Газманова в документах прописали, что песни, исполняемые певцом на иностранном языке, не должны провоцировать межрасовую и религиозную рознь. А в Санкт-Петербурге при подготовке концерта ко Дню пограничника власти указали, что исполнители не должны быть иностранными агентами.

Ранее издание Life.ru писало, что заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом.

Минувшей зимой певец оказался в центре скандала после того, как на вечеринке за рубежом поддержал украинский лозунг. В связи с этим председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призывал отобрать у Меладзе все звания.



Валерия Меладзе хотят лишить всех званий и российского гражданства

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