Вайкуле потребовали признать иноагентом после скандального концерта в Израиле

Фото: ТАСС/Михаил Александров

Певицу Лайму Вайкуле просят признать иноагентом после ее скандального выступления на концерте в Израиле. Об этом сообщает Life.ru.

В министерство юстиции РФ обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он напомнил, что до этого в Сети распространилось видео с мероприятия, где артистка на русском языке выразила свою поддержку украинскому народу, а также призналась ему в любви. Она пообещала, что будет приезжать с концертами на Украину.

После своих слов Вайкуле передала микрофон девушке с украинским флагом, которая, в свою очередь, прокричала со сцены националистический лозунг.

Кроме того, Бородин напомнил и о том, как певица в одном из интервью осуждала российскую власть и действия ВС РФ. Тогда же она начала разбрасываться громкими заявлениями о том, что "содержала весь Советский Союз".

Бородин настаивает на том, чтобы в отношении высказываний певицы провели проверку и приняли решение о признании ее иноагентом.

Ранее сообщалось, что концерты шоумена Александра Реввы в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили после обращений бойцов батальона спецназначения "Тигр" и Кубанского казачьего войска.

В конце января один из участников записал от имени бойцов видеообращение с просьбой игнорировать концерты из-за высказываний артиста против проведения спецоперации на Украине.



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