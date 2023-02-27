27 февраля, 20:18Культура
Вайкуле потребовали признать иноагентом после скандального концерта в Израиле
Фото: ТАСС/Михаил Александров
Певицу Лайму Вайкуле просят признать иноагентом после ее скандального выступления на концерте в Израиле. Об этом сообщает Life.ru.
В министерство юстиции РФ обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он напомнил, что до этого в Сети распространилось видео с мероприятия, где артистка на русском языке выразила свою поддержку украинскому народу, а также призналась ему в любви. Она пообещала, что будет приезжать с концертами на Украину.
После своих слов Вайкуле передала микрофон девушке с украинским флагом, которая, в свою очередь, прокричала со сцены националистический лозунг.
Кроме того, Бородин напомнил и о том, как певица в одном из интервью осуждала российскую власть и действия ВС РФ. Тогда же она начала разбрасываться громкими заявлениями о том, что "содержала весь Советский Союз".
Бородин настаивает на том, чтобы в отношении высказываний певицы провели проверку и приняли решение о признании ее иноагентом.
Ранее сообщалось, что концерты шоумена Александра Реввы в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили после обращений бойцов батальона спецназначения "Тигр" и Кубанского казачьего войска.
В конце января один из участников записал от имени бойцов видеообращение с просьбой игнорировать концерты из-за высказываний артиста против проведения спецоперации на Украине.
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