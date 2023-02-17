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19:04

Шоу-бизнес

Рэп-исполнительницу Instasamka внесли в базу украинского "Миротворца"

Фото: телеграм-канал "instasamka БЕАЧ"

Блогера и рэп-исполнительницу Instasamka (Дарью Зотееву) внесли в базу украинского ресурса "Миротворец".

"Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", – говорится в сообщении.

База также указала на участие артистки в информационной поддержке спецоперации на Украине и ее крупное пожертвование российским военнослужащим. При этом сама Зотеева не заявляла публично о поддержке ВС РФ.

Ранее в базу "Миротворца" был включен бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Политика назвали провокатором, который публично проводит информационные диверсии.

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