Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца"

Фото: ТАСС/EPA/OMER MESSINGER

Бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее он призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой. В базу его внесли за участие в информационной спецоперации России против Украины.

На сайте указали дату рождения, место проживания и бывшую должность Киссинджера.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия не исключает, что сайт "Миротворец" мог быть создан при содействии Госдепа США. Она предположила, что сайт мог быть разработкой Соединенных Штатов. По ее словам, там выкладывали персональные данные журналистов и общественных деятелей, которые не "шли в ногу" с киевской властью и американскими покровителями.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

