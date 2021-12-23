Попавшая в базу "Миротворца" девочка из Луганска обратилась к Совбезу ООН

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На неформальном заседании Совбеза ООН заслушали видеообращение к этой организации 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, чьи личные данные были обнародованы на сайте "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже не первый день длится история с сайтом "Миротворец". Поэтому я написала в постпредство России в ООН с просьбой записать видеообращение для неформального заседания <...>, где затрагивалась ситуация с правами человека, в том числе и на Украине", – сказала она.

Савенкова также сообщила о травле ее семьи некоторыми украинскими СМИ и руководством "Миротворца". Она поблагодарила участников заседания за возможность привлечь внимание к этой проблеме.

"Надеюсь, когда-нибудь получится добиться соблюдения закона, и Украина сможет стать безопасным государством", – добавила она.

Савенкова попала в базу "Миротворца" после того, как записала видеообращение к членам СБ ООН с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют права на мирную жизнь.

Также школьница направила письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросила повлиять на украинское правительство, чтобы личная информация детей срочно была удалена с "Миротворца", а сам ресурс заблокировали.

В среду, 22 декабря, Россия созвала неофициальную встречу Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященную ситуации с национальными меньшинствами и проблеме прославления нацизма на Украине и в прибалтийских странах. На заседании выступили представители НПО и активисты.

Ранее сообщалось, что из-за неформального заседания представители США, Франции, Великобритании, Германии, Польши и ряда других стран при ООН выпустили заявление, в котором сказано, что военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой суровую цену.