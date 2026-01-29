Форма поиска по сайту

29 января, 17:36

Общество
Психолог Абравитова: поедание цитрусовых в душе может помочь снять усталость

Психолог оценила пользу антистресс-тренда на принятие душа с апельсинами

Фото: 123RF.com/graphicswizard

Принятие душа и одновременное употребление апельсинов может успокаивать и отвлекать от неприятных мыслей. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Ранее в соцсетях начал набирать популярность необычный способ борьбы со стрессом: блогеры принимают душ и при этом едят апельсины. Многие утверждают, что такая процедура быстро успокаивает и даже заставляет забыть о мыслях об увольнении после трудного рабочего дня.

По словам Абравитовой, ничего нового блогеры не придумали. Давно известно, что теплая вода помогает расслабиться, снять напряжение и усталость.

В свою очередь, запах цитрусовых способен повышать настроение и снимать напряжение. Этим обусловлено большое количество гелей и других средств для ванны с такими ароматами. Поэтому в качестве альтернативы можно использовать их, а не есть фрукты в душе. Эффект будет тот же самый.
Марианна Абравитова
клинический психолог

При этом на тех, кто любит эксперименты и верит в чудодейственную силу различных практик, точное повторение тренда может хорошо подействовать, отметила эксперт.

"В целом в борьбе с тревогой, унынием и неприятными мыслями все безобидные средства хороши, поэтому надо пробовать. В любом случае получится приятный и веселый способ времяпрепровождения", – отметила Абравитова.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что тренд на глимерство, предполагающий отказ от культа "успешного успеха" и ориентированный на спокойствие, может стать хорошим способом для восстановления. Причина этому – усталость от постоянного давления, KPI и марафонов продуктивности.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

