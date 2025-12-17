Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 16:43

Общество
Главная / Новости /

Психолог Самбурский: глимерство может стать способом для восстановления

Психолог назвал тренд на глимерство возможным способом восстановления

Фото: depositphotos/Tsyhund​

Глимерство может стать для людей способом восстановления. Такое мнение Москве 24 озвучил клинический психолог Станислав Самбурский.

Глимерство представляет собой социокультурный тренд, связанный с отказом от культа "успешного успеха" и ориентацией на спокойствие, гармонию и малые радости повседневной жизни. Считается, что это не протест в классическом смысле, а приватный выход из навязанных сценариев успеха.

"У этого тренда может быть большое будущее. Потому что люди устали от постоянного давления, KPI и марафонов продуктивности. Каждый сейчас имеет внутреннего надсмотрщика, голос которого гонит совершать трудовые подвиги даже в выходные", – пояснил психолог.

По его словам, специфика человеческого мозга такова, что он достаточно быстро привыкает ко всему, чего достигает. Все это держится на установке, которую "вбивали" из поколения в поколение, что нужно быть либо первым, либо никаким.

Глимерство может стать способом для восстановления. Конечно, совсем отказаться от дедлайнов нельзя, а полностью снизить обороты можно только разве что уйдя в лес, выпав из реальности. Однако, поймав приятные микромоменты в формате здесь и сейчас, можно помочь нервной системе почувствовать себя в безопасности и немного снизить обороты.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Следует понимать, что многие выгорают не только от избытка работы или того, что не видят в ней смысла, а еще от эмоциональной усталости, так как нет времени восстановиться. Даже минимальные пятиминутки, позволяющие вернуться к радостям, помогают, уточнил специалист.

"Однако все что угодно некоторые способны довести до абсурда. И всегда есть риск, что в своем желании жить гармонично глимеры могут уйти в избегание: отказаться решать любые проблемы и конфликты. Но проблема в том, что тревога при этом не уменьшится – лишь закрепится уверенность, что мир все страшнее, а зона комфорта очень сузилась", – рассказал Самбурский.

Более того, продолжил он, есть риск, что человек станет инфантильным и не захочет развиваться. Кроме того, может возникнуть "токсичный позитив", поскольку человеку важно испытывать весь спектр эмоций.

Если он запрещает себе злиться, горевать и уставать, то от этого повышается внутреннее напряжение. Поэтому, подчеркнул психолог, полезно немного быть глимером.

"Для этого можно каждый день искать сигнал приятного и безопасного, чтобы получить удовольствие от этого буквально на одну минуту. Например, замечать, как приятно светятся гирлянды на елке, какой аромат идет из пекарни, послушать понравившуюся мелодию. А еще ежедневно отводить по 20 минут на то, чтобы сделать один маленький шаг к своей личной, а не корпоративной цели – совершить для этого звонок, написать письмо, выполнить какую-то задачу", – добавил Самбурский.

Он также напомнил о слове "смакование", которое обозначает длинное позитивное переживание. Он рекомендовал не просто пить кофе, а смаковать его. Подобные действия хотя бы 20 секунд в день помогают стать счастливее, заключил эксперт.

Ранее всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что для борьбы с профессиональным выгоранием нужно брать пример с детей и учиться видеть прекрасное в мелочах. Он также рекомендовал делать добрые дела. Минимум одно в день.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика