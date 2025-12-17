Психолог Самбурский: глимерство может стать способом для восстановления

Фото: depositphotos/Tsyhund​

Глимерство может стать для людей способом восстановления. Такое мнение Москве 24 озвучил клинический психолог Станислав Самбурский.

Глимерство представляет собой социокультурный тренд, связанный с отказом от культа "успешного успеха" и ориентацией на спокойствие, гармонию и малые радости повседневной жизни. Считается, что это не протест в классическом смысле, а приватный выход из навязанных сценариев успеха.

"У этого тренда может быть большое будущее. Потому что люди устали от постоянного давления, KPI и марафонов продуктивности. Каждый сейчас имеет внутреннего надсмотрщика, голос которого гонит совершать трудовые подвиги даже в выходные", – пояснил психолог.

По его словам, специфика человеческого мозга такова, что он достаточно быстро привыкает ко всему, чего достигает. Все это держится на установке, которую "вбивали" из поколения в поколение, что нужно быть либо первым, либо никаким.





Станислав Самбурский клинический психолог Глимерство может стать способом для восстановления. Конечно, совсем отказаться от дедлайнов нельзя, а полностью снизить обороты можно только разве что уйдя в лес, выпав из реальности. Однако, поймав приятные микромоменты в формате здесь и сейчас, можно помочь нервной системе почувствовать себя в безопасности и немного снизить обороты.

Следует понимать, что многие выгорают не только от избытка работы или того, что не видят в ней смысла, а еще от эмоциональной усталости, так как нет времени восстановиться. Даже минимальные пятиминутки, позволяющие вернуться к радостям, помогают, уточнил специалист.

"Однако все что угодно некоторые способны довести до абсурда. И всегда есть риск, что в своем желании жить гармонично глимеры могут уйти в избегание: отказаться решать любые проблемы и конфликты. Но проблема в том, что тревога при этом не уменьшится – лишь закрепится уверенность, что мир все страшнее, а зона комфорта очень сузилась", – рассказал Самбурский.

Более того, продолжил он, есть риск, что человек станет инфантильным и не захочет развиваться. Кроме того, может возникнуть "токсичный позитив", поскольку человеку важно испытывать весь спектр эмоций.

Если он запрещает себе злиться, горевать и уставать, то от этого повышается внутреннее напряжение. Поэтому, подчеркнул психолог, полезно немного быть глимером.

"Для этого можно каждый день искать сигнал приятного и безопасного, чтобы получить удовольствие от этого буквально на одну минуту. Например, замечать, как приятно светятся гирлянды на елке, какой аромат идет из пекарни, послушать понравившуюся мелодию. А еще ежедневно отводить по 20 минут на то, чтобы сделать один маленький шаг к своей личной, а не корпоративной цели – совершить для этого звонок, написать письмо, выполнить какую-то задачу", – добавил Самбурский.

Он также напомнил о слове "смакование", которое обозначает длинное позитивное переживание. Он рекомендовал не просто пить кофе, а смаковать его. Подобные действия хотя бы 20 секунд в день помогают стать счастливее, заключил эксперт.

Ранее всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что для борьбы с профессиональным выгоранием нужно брать пример с детей и учиться видеть прекрасное в мелочах. Он также рекомендовал делать добрые дела. Минимум одно в день.