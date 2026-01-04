КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: ТАСС/Zuma

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает аггентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

По данным министерства обороны Японии, ракета уже упала в Японском море. При этом служба безопасности на море сообщила о еще одном вероятном ракетном пуске КНДР.

В ноябре СМИ сообщали, что северокорейские войска, действующие в районе демилитаризованной зоны, якобы пересекли границу с Южной Кореей.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи отреагировали в соответствии с установленными процедурами. Однако детали предпринятых шагов в заявлении не уточнялись.