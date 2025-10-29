Форма поиска по сайту

29 октября, 05:29

Политика

Трамп заявил, что вскоре может встретиться с Ким Чен Ыном

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что он "не в столь отдаленном будущем" встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский президент заявил во время беседы с журналистами.

Трамп подчеркнул, что хотел бы провести встречу с главой Северной Кореи и "в какой-то момент заняться" отношениями с КНДР. Однако сейчас, по его словам, он должен сконцентрироваться на Китае.

Ранее советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Ви Сон Лак сообщил, что власти страны готовы к проведению встречи Трампа и Ким Чен Ына в рамках предстоящего саммита АТЭС, но не знают, состоится ли она.

До этого СМИ сообщали, что американский президент планирует посетить Южную Корею с 29 по 30 октября в рамках мероприятий по линии АТЭС. При этом в самом саммите Трамп принимать участие не планирует.

