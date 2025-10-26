Южная Корея начала подготовку к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына

Фото: ТАСС/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Власти Южной Кореи не знают, состоится ли встреча американского лидера Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках мероприятий саммита АТЭС, но они готовы к такому развитию событий. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Ви Сон Лак.

"Мы тоже всего лишь видели сообщения о словах президента Трампа. Но в любом случае мы готовы", – сказал он.

Президент США планирует посетить Южную Корею с 29 по 30 сентября в рамках мероприятий по линии АТЭС. Ожидается, что Трамп не будет принимать участие в самом саммите. До этого американский лидер заявлял, что хотел бы встретиться с северокорейским коллегой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что отношения России и Северной Кореи носят интенсивный характер и продолжают развиваться. Отвечая на вопрос о перспективах визита Ким Чен Ына в Москву, Песков говорил, что точные сроки пока не определены, поскольку проработка этого вопроса еще не начиналась.

