Песков заявил об интенсивных двусторонних отношениях России и КНДР

Фото: kremlin.ru

Отношения России и Северной Кореи на сегодняшний день носят интенсивный характер и продолжают развиваться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о перспективах визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, Песков отметил, что точные сроки пока не определены, поскольку проработка этого вопроса еще не начиналась.

"Но у нас интенсивные двусторонние отношения, которые реализуются, и мы будем дальше это делать, конечно", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Владимир Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Китае в начале сентября. При этом лидеры приехали к месту проведения встречи вместе на автомобиле Aurus, который принадлежит российскому президенту. Таким образом, они начали свое общение еще по дороге. Затем главы РФ и КНДР продолжили беседу в формате тет-а-тет. Они говорили еще около 1 часа.

После завершения переговоров Путин предложил председателю КНДР приехать с визитом в Россию. Через переводчика лидеры двух стран также высказали друг другу теплые слова. В частности, глава КНДР пожелал российскому президенту здоровья и успехов.