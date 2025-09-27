Минвостокразвития: Япония и Южная Корея активно взаимодействуют с РФ на уровне МСП

Фото: depositphotos/labrador

Япония и Южная Корея довольно активно взаимодействуют с Россией на уровне малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Он напомнил, что это происходит даже несмотря на то, что Сеул и Токио последние пару лет занимают недружественные позиции по отношению к Москве. Он отметил, что это сотрудничество продолжится и будет развиваться на взаимной выгоде России и соседних стран.

"Отношения на человеческом уровне достаточно позитивные", – цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым попросил РФ создать "благоприятные условия для работы южнокорейских компаний", которые сохраняют присутствие в России. При этом глава МИД Южной Кореи призвал РФ остановить военное сотрудничество с КНДР.

