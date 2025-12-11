Минэнерго Казахстана сообщило о пробоине в причальном устройстве КТК из-за атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)"

Выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), атакованное Вооруженными силами Украины (ВСУ), получило серьезные повреждения и пробоину размером 2,5 на 3 метра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова.

"Консорциум занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит оно (устройство. – Прим. ред.) восстановлению или нет", – высказался представитель министерства.

Он также указал, что у КТК есть второе причальное устройство, но оно находится на плановом ремонте. Ожидается, что его введут в эксплуатацию до 15 декабря.



Безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство консорциума утром 29 ноября, из-за чего эксплуатация причала прекратилась. В Астане назвали атаку на объект недопустимой, так как трубопроводная система КТК является международной, что создает риски для глобальной энергобезопасности.

Москва считает очевидным, что КТК атаковали именно ВСУ, отмечал позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он назвал этот случай "вопиющим", так как речь идет об объекте международного значения.

