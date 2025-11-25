Форма поиска по сайту

25 ноября, 13:56

Происшествия

Здание нефтяного терминала под Новороссийском повреждено после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Юрий Березнюк

Здание на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получило повреждение после атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе компании.

В Южной Озереевке находится главный центр управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск в России и в Казахстане. Отмечается, что был поврежден административный корпус.

В компании добавили, что в результате инцидента пострадавших нет, персонал был эвакуирован в укрытия после объявления тревоги "Беспилотная опасность". Также были приостановлены грузовые операции у выносных причальных устройств.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили 249 беспилотников над российскими регионами. Над территорией Краснодарского края, например, было уничтожено 76 БПЛА.

Губернатор края Вениамин Кондратьев назвал ночную атаку одной из самых продолжительных и массированных атак украинских войск, в результате которой пострадали шесть мирных жителей, повреждения получили более 20 жилых домов в пяти районах региона.

происшествиярегионы

