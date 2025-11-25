Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки БПЛА

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Режим ЧС введен в Таганроге в районе поврежденных от атаки ВСУ объектов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Данное решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в котором принял участие заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. В ходе собрания также был создан оперативный штаб.

В настоящее время специалисты комиссии приступили к обходу поврежденных квартир для оценки ущерба и назначения выплат пострадавшим, уточнила Камбулова. Она также выразила соболезнования семьям погибших.

Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 25 ноября. В результате пострадали 10 человек, из которых восемь госпитализировали, а двоим помощь оказали на месте. Погибли три человека.

В Таганроге оказались повреждены два многоквартирных дома, один частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7.