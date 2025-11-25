Один человек погиб и трое пострадали из-за воздушной атаки ВСУ по Таганрогу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В результате ночной массированной воздушной атаки на Таганрог один человек погиб и еще трое получили различные ранения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она принесла слова соболезнования родственникам и близким погибшего, подчеркнув, что никто не останется без поддержки со стороны городских властей.

Также в ходе атаки были повреждены два многоквартирных дома и один частный, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7. Все оперативные службы находятся на местах происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий атаки.

"С утра рабочая группа начнет обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба. По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования", – заключила Камбулова.

Ночью 25 ноября массированной атаке противника также подвергся Краснодарский край, где были повреждены в общей сумме более 20 жилых домов. Ранения при этом получили шестеро мирных жителей.

Незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района. Самая сложная обстановка наблюдается в Новороссийске и Геленджике.