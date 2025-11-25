Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:16

Происшествия

Один человек пострадал при атаке БПЛА в Геленджике

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два частных дома повреждены в результате атаки БПЛА в селе Кабардинка Геленджика. Ранения получил один из жильцов, который в момент атаки находился на улице. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Пострадавшего доставили в одну из больниц города, угрозы его жизни нет.

Уточняется, что по еще одному адресу из-за падения обломков начался пожар площадью 300 квадратных метров. Вскоре оперативным службам удалось потушить возгорание.

Еще одна атака БПЛА была зафиксирована в селе Мысхако Новороссийска: обломки дрона попали в пятиэтажный жилой дом. Пострадавших не выявлено. Возгорание произошло в одной из квартир дома, его оперативно потушили.

Ночью 25 ноября многие населенные пункты Краснодарского края подверглись атаке вражеских беспилотников. В Новороссийске повреждения получили один частный и два многоквартирных жилых дома, один человек пострадал.

Для местных жителей развернули пункт временного размещения на базе школы № 29.

По данным Росавиации, в аэропорту Сочи объявлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На территории города введен режим угрозы атаки беспилотников.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика