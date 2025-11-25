02:16Происшествия
Один человек пострадал при атаке БПЛА в Геленджике
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два частных дома повреждены в результате атаки БПЛА в селе Кабардинка Геленджика. Ранения получил один из жильцов, который в момент атаки находился на улице. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Пострадавшего доставили в одну из больниц города, угрозы его жизни нет.
Уточняется, что по еще одному адресу из-за падения обломков начался пожар площадью 300 квадратных метров. Вскоре оперативным службам удалось потушить возгорание.
Еще одна атака БПЛА была зафиксирована в селе Мысхако Новороссийска: обломки дрона попали в пятиэтажный жилой дом. Пострадавших не выявлено. Возгорание произошло в одной из квартир дома, его оперативно потушили.
Ночью 25 ноября многие населенные пункты Краснодарского края подверглись атаке вражеских беспилотников. В Новороссийске повреждения получили один частный и два многоквартирных жилых дома, один человек пострадал.
Для местных жителей развернули пункт временного размещения на базе школы № 29.
По данным Росавиации, в аэропорту Сочи объявлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На территории города введен режим угрозы атаки беспилотников.