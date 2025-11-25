00:59Происшествия
Обломки БПЛА упали на еще один жилой дом в Новороссийске
Фото: министерство обороны РФ
Обломки вражеского беспилотника попали в еще один многоквартирный жилой дом в Новороссийске. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Были повреждены три квартиры на 11-м и 12-м этажах дома. Там также возникло возгорание в одном из помещений, но его удалось оперативно потушить. Предварительно, никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы.
В Новороссийске развернули пункт временного размещения на базе школы № 29. В случае необходимости в пункте готовы принять жителей квартир и домов, пострадавших в результате атаки БПЛА.
Местные власти также сообщают об отражении атаки украинских дронов в Геленджике.
Ранее еще один многоэтажный жилой дом получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Новороссийске. Повреждена одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. Никто из жильцов не пострадал.
Тем не менее из-за падения обломков БПЛА на еще один жилой дом в Новороссийске был ранен один человек. Пострадавшего доставили в больницу, где ему уже оказывают всю необходимую помощь.