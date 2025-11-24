24 ноября, 23:36Происшествия
Средства ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе
Фото: министерство обороны РФ
Российские силы отражают атаку ВСУ на Севастополь, все местные службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Местных жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Согласно оперативным данным, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Ранее три человека погибли и еще двое были госпитализированы с ранениями, которые были получены при атаке дронов на промышленное предприятие в Сызрани. Власти региона пообещали предоставить родственникам погибших и пострадавшим всю необходимую помощь.
В Белгородской области супружеская пара погибла при атаке ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка. Кроме того, ранения получил их четырехлетний сын, который находился рядом.