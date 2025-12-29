Форма поиска по сайту

29 декабря, 13:07

Происшествия

Арбитр из Казани выплатил компенсацию и помирился с мужчиной, которого он ударил

Фото: vk.com/ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | ФФРТ

Российский футбольный арбитр Игорь Захаров, который ударил пешехода на дороге в Казани, помирился с пострадавшим. Об этом рассказала пресс-служба Федерации футбола Татарстана.

Помимо этого, судья пообещал выплатить компенсацию. Однако потерпевший предложил ему перечислить эти деньги на благотворительность. В результате арбитр направил средства кондуктивному детскому саду "Все сам".

"В свою очередь, Захаров добавит к этим деньгам крупную сумму и лично от себя", – сказано в сообщении.

В федерации уточнили, что судья давно занимается благотворительностью. В частности, он направляет гумпомощь участникам спецоперации и поддерживает детский сад для особенных детей.

"Дети с особенностями развития и их родители – особенно уязвимая социальная категория. Я считаю, им обязательно нужно помогать", – заявил Захаров.

Он также признал, что в ситуации с пешеходом поступил неправильно. Именно поэтому арбитр раскаялся в содеянном. Судья был рад, что им удалось прийти к миру с потерпевшим и урегулировать все претензии.

24 октября в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина на машине BMW X6 выехал на пешеходный переход, не пропустив пешехода. Инцидент произошел на углу улиц Столбова и Парижской Коммуны Казани.

После водитель вышел из авто и избил человека. За рулем сидел 31-летний Захаров. В результате он был привлечен к административной ответственности за вождение без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе, а также за непредоставление преимущества пешеходу.

Помимо этого, Захаров был отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

происшествияспортрегионы

