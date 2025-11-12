Пассажирка угрожала таксисту мачете и просила включить шансон в Самарской области

Фото: 123RF.com/uatp2

Правоохранители Самарской области инициировали проверку информации о конфликте между водителем такси и пассажиркой, вооруженной мачете. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Видеоролики с инцидентом изначально появились в соцсетях. На них женщина выражает недовольство играющей музыкой в такси, после чего достает нож с требованием включить шансон. Водитель подчиняется. В конце видео пассажирка уточняет, что они едут на кладбище.

В МВД заявили, что проверку по данному факту проводит отдел полиции Смышляевка ОМВД России по Волжскому району.

Ранее столичные полицейские задержали 35-летнего подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Предварительно установлено, что во время поездки пассажир такси достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, и направил на водителя, потребовав остановить машину.

Испугавшись, последний припарковался около одного из домов на Кутузовском проспекте. Затем злоумышленник заставил водителя покинуть автомобиль, пересел на его место и скрылся. Подозреваемого поймали в Наставническом переулке, после чего против него завели уголовное дело.

