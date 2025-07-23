В Екатеринбурге мужчина убил таксистку и катался с телом по городу

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В Екатеринбурге мужчина, убивший таксистку, катался с телом по городу, пока не повредил колеса, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Свердловской области.

По версии следствия, вечером 18 июля 26-летний мужчина связался с женщиной 1987 года рождения, которая работала в такси и с которой он не был знаком до этого, и предложил встретиться. Таксистка согласилась и приехала на нужное место.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сел на заднее сиденье, а когда машина немного отъехала – напал на потерпевшую со складным ножом.

Потерпевшая скончалась на месте, а нападавший сел за руль и начал ездить по городу. Мужчина даже останавливался на заправке, а позже выехал за пределы Екатеринбурга. Автомобиль он бросил на территории Ревдинского района, когда повредил передние колеса, и вернулся домой, вызвав такси.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что на теле потерпевшей более 70 ножевых ранений, травмы в области шеи, головы, рук и груди.

После повреждения колес автомобиль попал в кювет, и проезжающие мимо очевидцы помогли вытащить машину на проезжую часть, не зная, что внутри находится тело.

Машину с трупом внутри обнаружили ранним утром 19 июля. При осмотре места происшествия оперуполномоченные обнаружили в салоне явные следы борьбы.

Также были найдены потожировые выделения на крышке бензобака, которые позволили установить личность подозреваемого. Ранее он был судим за имущественные преступления.

Рецидивиста задержали по месту жительства и предъявили обвинение по статье "Убийство". Также удалось обнаружить орудие преступления.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания и сказал, что совершил преступление, поскольку "ему в голову пришла мысль убить человека". В настоящий момент он заключен под стражу, назначаются необходимые судебные и психолого-психиатрические экспертизы.

Ранее жительницу Екатеринбурга обвинили в попытке заказать киллера для своего бывшего мужа из-за разногласий о ребенке. Она нашла предполагаемого исполнителя и предложила за смерть экс-супруга около 300 тысяч рублей.

Обвиняемая направила информацию о "жертве" и добавила, что ей не понадобятся фотографии мертвого экс-мужа. Ее устроит, если он не придет к школе, где учится их общий сын.

Вместо выполнения заказала "киллер" связался с мужчиной и обо всем ему рассказал, а тот обратился в полицию. Против женщины возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству по найму.