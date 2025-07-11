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11 июля, 21:54

Происшествия

Обвиняемый в покушении на убийство ребенка житель Видного арестован

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Житель подмосковного Видного, который обвиняется в покушении на убийство сына сожительницы, заключен под стражу до 10 сентября, сообщила пресс-служба главка СК России по Московской области.

Матери, подозреваемой в неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 11 сентября. Проводятся экспертизы и устанавливаются обстоятельства случившегося, указали в ведомстве.

По версии следствия, 7 июля мужчина несколько раз ударил сына сожительницы битой по голове. Мать не обратилась за помощью и не сообщила в полицию, однако о произошедшем узнали благодаря видео в Сети.

На допросе отчим сознался в своих действиях и признал вину. Следователи предъявили ему обвинения.

Уточняется, что в семье росли несколько детей. Их изъяли и направили в медучреждение для проведения обследования.

Как рассказала подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова, в семье издевались над всеми несовершеннолетними. По ее словам, и мать, и отчим систематически их избивали.

Видео с избиением детей на площадке в Москве привлекло внимание правоохранителей

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