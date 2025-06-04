Обвиняемой в убийстве трех детей жительнице Канска проведут экспертизу в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Жительница Канска Красноярского края, которая обвиняется в убийстве своих троих детей топором, отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. П. Сербского в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет.

В ведомстве отметили, что экспертиза будет длиться месяц. По ее итогам специалисты должны определить, осознавала ли женщина свои действия в момент убийства детей.

Трое детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет была найдены мертвыми 14 апреля в доме в Красноярском крае. По факту случившегося была задержана их мать.

У женщины был также еще один 7-летний ребенок, который в момент убийства находился в школе. Вернувшись домой, он увидел последствия произошедшего. Мать отвела его к бабушке с дедушкой, рассказав последним о том, что сделала. Сейчас мальчик живет с родственниками, ему оказана психологическая помощь.

Суд отправил мать в СИЗО по делу об убийстве трех малолетних детей с особой жестокостью.

Также было возбуждено дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые должны были следить за семьей, состоявшей на профилактическом учете с октября прошлого года.

Выяснилось, что отец семейства ранее привлекался к ответственности за систематическое избиение 7-летнего сына. В связи с этим он был задержан, а после арестован.

Также был задержан старший инспектор по делам несовершеннолетних. По версии СК, она, зная об избиении ребенка отцом, не передала соответствующие сведения в органы опеки.