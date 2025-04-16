Суд арестовал обвиняемую в убийстве троих детей в Канске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Центральный районный суд Красноярска арестовал женщину, обвиняемую в убийстве трех своих детей в Канске. Она пробудет под стражей до 13 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи Надежды Бобриневой.

Она уточнила, что обвиняемую направят в СИЗО-1.

Об аресте женщины ходатайствовало следствие, объясняя это тем, что она может скрыться от суда, начать воздействовать на свидетелей и совершить иные преступления.

Об убийстве стало известно 14 апреля. Трагедия произошла в частном доме на улице Герцена. Там были найдены тела трех детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Погибшими оказались 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. При этом, по данным региональной прокуратуры, у женщины был еще один 7-летний мальчик, который в момент трагедии был в школе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве трех малолетних детей с особой жестокостью и о халатности должностных лиц органов системы профилактики. На допросе женщина объясняла, что дочь она задушила, а с двумя сыновьями расправилась с помощью топора.

При этом, как установила прокуратура, семья состояла на профилактическом учете с октября прошлого года.

