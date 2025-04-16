СК ходатайствует об аресте обвиняемой в убийстве троих детей в Канске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Следствие ходатайствует о заключении под стражу женщины, которая обвиняется в убийстве троих своих детей в Канске Красноярского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

Судебное заседание проходит в Центральном районном суде Красноярска. Следствие полагает, что женщина может скрыться от суда, начать воздействовать на свидетелей и совершить иные преступления.

Трагедия произошла 14 апреля в частном доме на улице Герцена. Там были найдены тела трех детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Погибшими оказались 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. При этом, по данным региональной прокуратуры, у женщины был еще один 7-летний мальчик, который в момент трагедии был в школе.

По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве трех малолетних детей с особой жестокостью и о халатности должностных лиц органов системы профилактики.

На допросе женщина объяснила, что дочь она задушила, а с двумя сыновьями расправилась с помощью топора.

Прокуратура также выяснила, что семья состояла на профилактическом учете с октября прошлого года. По ее данным, мать детей состоит на учете у психиатра, а отец несовершеннолетних ранее привлекался к административной ответственности за то, что бил старшего сына.