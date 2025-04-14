Прокуратура Красноярского края: отец убитых топором детей раньше бил старшего сына

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Многодетная семья из Красноярского края, в которой не стало троих детей, с октября 2024 года состояла на профилактическом учете. Об этом сообщается в телеграм-канале местной прокуратуры.

В надзорном ведомстве также уточнили, что женщина, убившая топором своих детей, состоит на учете у психиатра. Кроме того, ранее глава семейства привлекался к административной ответственности за то, что бил старшего сына.

На месте происшествия работает зампрокурора края Евгений Мостовой. Он координирует следственные действия. В настоящее время надзорное ведомство устанавливает обстоятельства случившегося.

"В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с семьей", – говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении ее под стражу, добавили в ведомстве.

Трагедия произошла в частном доме на улице Герцена в Красноярском крае. Там были найдены тела троих детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Самому младшему ребенку было 7 месяцев.

Ранее в подмосковном Дмитрове 14-летний подросток зарезал 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в микрорайоне Трудовая поселка Некрасовского. Между детьми произошел конфликт, в ходе которого подросток ударил ножом мальчика. Спасти ребенка не удалось. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.