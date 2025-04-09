09 апреля, 15:41Происшествия
Подросток зарезал 10-летнего мальчика в подмосковном Дмитрове
Фото: sledcom.ru
В подмосковном Дмитрове 14-летний подросток зарезал 10-летнего мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в микрорайоне Трудовая поселка Некрасовского. Между детьми произошел конфликт, в ходе которого подросток ударил ножом мальчика. Спасти ребенка не удалось.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", добавили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области. На место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.
В подмосковной полиции уточнили, что подозреваемого в убийстве подростка удалось задержать.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции на станции Икша подозреваемый в совершении преступления был задержан", – говорится в сообщении.
Ранее в квартире дома на улице Домостроительной на западе Москвы 50-летний мужчина ударил знакомого ножом в сердце. Как рассказали в прокуратуре, между мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт. Пострадавший 1992 года рождения был госпитализирован.
Материалы по данному делу были переданы в территориальный орган СК.