Подросток зарезал 10-летнего мальчика в подмосковном Дмитрове

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В подмосковном Дмитрове 14-летний подросток зарезал 10-летнего мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в микрорайоне Трудовая поселка Некрасовского. Между детьми произошел конфликт, в ходе которого подросток ударил ножом мальчика. Спасти ребенка не удалось.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", добавили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области. На место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

В подмосковной полиции уточнили, что подозреваемого в убийстве подростка удалось задержать.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции на станции Икша подозреваемый в совершении преступления был задержан", – говорится в сообщении.

Ранее в квартире дома на улице Домостроительной на западе Москвы 50-летний мужчина ударил знакомого ножом в сердце. Как рассказали в прокуратуре, между мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт. Пострадавший 1992 года рождения был госпитализирован.

Материалы по данному делу были переданы в территориальный орган СК.