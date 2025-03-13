Мужчина зарезал жену в лифте на северо-востоке Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Житель Москвы зарезал жену в лифте дома в Лосиноостровском районе, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, в среду, 12 марта, мужчина, находясь в лифте жилого дома, расположенного на улице Норильской, напал на свою супругу и нанес ей не менее двух ударов ножом. Женщина была госпитализирована. Несмотря на усилия медиков, она скончалась.

В настоящее время в отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. С мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, убившей своего сожителя на севере Москвы. Инцидент произошел 5 марта на Зеленоградской улице. Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему колото-резаное ранение.

В конце февраля женщина убила своего знакомого в квартире в центре Москвы. По данным следователей, инцидент произошел во время ссоры, москвичка не менее одного раза ранила мужчину ножом. В результате тот скончался на месте происшествия.